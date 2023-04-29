Вячеслав Чанов рассказал, за счёт чего ЦСКА может обыграть «Ахмат»

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Ахматом» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ожидаю хорошей игры в матче «Ахмат» — ЦСКА. Сейчас конец чемпионата — все команды могут отобрать очки у друг друга. Поэтому ничего нельзя предвещать. А если бы мы всё знали, то зачем тогда смотреть футбол? ЦСКА может добиться успеха за счёт своей хорошей игры и реализации голевых моментов», — сказал Чанов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Матч «Ахмат» — ЦСКА пройдёт сегодня, 29 апреля, в Грозном. Начало игры — в 16:30 мск.

ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги с 45 очками после 24 туров, опережая идущий пятым «Ахмат» на пять очков.