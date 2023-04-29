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Александр Мостовой назвал фаворита матча «Ахмат» — ЦСКА

Александр Мостовой назвал фаворита матча «Ахмат» — ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ахмат» без шума и скандалов спокойненько идёт на пятом месте — в этом плане они молодцы. Но для меня в этом матче немного фаворит ЦСКА. Армейцы имеют больше шансов на победу — у них посильнее команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 45 очков после 24 матчей. «Ахмат» находится на пятой строчке, заработав 40 очков. Лидирует «Зенит» (58).

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