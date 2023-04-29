Булыкин: игра «Динамо» в столетие — провал. Задача клуба — найти нового главного тренера

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Факел» (0:2).

«Игра «Динамо» в матче столетия с «Факелом» — это провал. Матч у команды не удался: вышли не так агрессивно, как хотелось бы, — не создавали моментов и не включали скорости. За это были наказаны «Факелом», который хотел играть — очень хорошо бежал вперёд.

Что касается Йокановича, то обычно сам тренер держится до самого конца. У него было три задачи на сезон, которые надо было выполнить: взять Кубок России, хорошо выступить на столетие «Динамо» и занять место в тройке. Две задачи он уже провалил. Как мне кажется, третья — недосягаемая. Понятное дело, что руководство будет решать — увольнять его или нет. Но другой вопрос — кого ставить? В этот раз «Динамо» нельзя ошибиться с главным тренером. Необходимо назначить того, кто поможет клубу проявить себя лучше в следующем сезоне.

В оставшихся играх «Динамо» нельзя опускать руки: надо играть, возможно, выигрывать. Есть лидеры команды: Шунин, Смолов — они должны сказать всем своё слово, чтобы продолжить играть для болельщиков, выигрывать и исправиться за поражение в столетие «Динамо».

К сожалению, в России нет бонусной системы. Тогда ребята бились бы за деньги и премии, которые даются за матчи. Поверьте, в таком случае никто не опускал бы руки. А сейчас у многих футболистов такие зарплаты, что премия не оказывает никакой разницы. Сложно мотивировать футболистов, у которых большие зарплаты, — они не видят перед собой цели. А целей и нет: ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы. Места в турнирной таблице ничего не дают, поэтому очень тяжело найти мотивацию. Обычно на это положение влияет встряска после увольнения тренера: в таком случае задача «Динамо» — найти нового тренера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.