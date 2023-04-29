Владислав Радимов: «Ростов» — явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет

Российский тренер Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов», Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.
«Мне «Ростов» нравится в этом году — с молодыми мальчишками и русскими игроками команда здорово выглядит. И если «Спартак» будет играть в обороне так же, как в последнем матче, то тут явные фавориты — ростовчане. Да и вообще «Ростов» — явный фаворит, учитывая то, как «Спартак» играет. Чудом обыграли «Краснодар», потому что «Краснодар» сам бросил играть…
Валерий Карпин может пойти ва-банк или сыграет осторожно? Я думаю, может и открыть футбол, потому что «Спартаку» не нравится, когда против него прессингуют. А «Ростов» это делать умеет. Плюс «Ростов» физически выглядит на порядок сильнее, чем «Спартак». Если мы посмотрим, как Игнатов или Дуарте ходят назад пешком, то «Ростов» в этом плане выглядит гораздо симпатичнее…
«Спартак» — наименее вероятный претендент на тройку? Я думаю, что вторым точно будет «Ростов» — они заслужили это в этом году и качество их игры гораздо выше, чем у всех остальных. Армейцы сейчас выглядят неплохо, но у них были спады на протяжении всего чемпионата, а «Ростов» как раз прошёл дистанцию почти без спадов. «Спартаку» и ЦСКА ещё играть между собой, в этом очном матче они и решат, кто будет третьим», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
- 29 апреля 2023
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