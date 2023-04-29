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«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Родриго забил четвёртый мяч в ворота гостей на 48-й минуте

«Реал» Мадрид — «Альмерия»: Родриго забил четвёртый мяч в ворота гостей на 48-й минуте
Аудио-версия:
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Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Альмерия». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гол Родриго. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Испания - Примера. 32-й тур
29 апреля 2023, суббота. 19:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Альмерия
Альмерия
1:0 Бензема – 5'   2:0 Бензема – 17'   3:0 Бензема – 42'   3:1 Лазаро – 45+1'   4:1 Родриго – 47'   4:2 Робертоне – 61'

На 48-й минуте Родриго забил четвёртый мяч в ворота «Альмерии». Счёт 4:1 в пользу «Реала».

На пятой минуте Винисиус на левом фланге на скорости ушёл от Мендеса и прострелил к воротам, где никто не успел закрыть Бензема, который в касание с пары метров отправил мяч в сетку. На 18-й минуте Родриго на правом краю штрафной, у лицевой линии, продрался чуть ближе к воротам в борьбе с Коштой и выполнил передачу низом во вратарскую, а Бензема отличным ударом отправил мяч под левую штангу. На 42-й минуте «Реал» получил право на пенальти, который реализовал всё тот же Бензема. На 45+1-й минуте после сильного навеса с правого фланга Акьем догнал мяч у края левой бровки и выполнил передачу на Рамазани. Ларджи из штрафной прострелил во вратарскую, где никто не успевал помешать Лазаро, который в полном одиночестве встретился с мячом и в касание отправил его в сетку мимо прыгнувшего Куртуа.

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