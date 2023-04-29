«Нант» — «Тулуза»: стартовые составы на финал Кубка Франции

В субботу, 29 апреля, в финальном матче Кубка Франции встретятся «Нант» и «Тулуза». Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Нант»: Лафон, Сентонс, Жиротто, Палуа, Виктор, Сиссоко, Молле, Кастеллетто, Блас, Симон, Мохамед.
«Тулуза»: Хауг, Суасо, Николайсен, Кошта, Деслер, Спирингс, ван ден Бомен, Дежагер, Абухляль, Шаиби, Даллинга.
В полуфинальной игре «Нант» дома обыграл «Лион» со счётом 1:0. Команде Антуана Комбуаре удалось сломить сопротивление соперника с помощью точного удара полузащитника Людовика Бласа с передачи Фабьена Сентонса на 57-й минуте матча.
«Тулуза» в полуфинале в упорной борьбе обыграла на выезде «Анси» со счётом 2:1. Победу команде Филиппа Монтанье принёс точный удар 20-летнего алжирского полузащитника Фареса Шаиби. Решающий гол был забит на 85-й минуте.
В текущем сезоне чемпионата Франции команды встречались в игре 4-го тура. Тогда «Нант» на домашней арене уверенно обыграл «Тулузу» со счётом 3:1.
- 29 апреля 2023
-
22:59
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:54
-
21:52
-
21:49
-
21:47
-
21:31
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:19