«Нант» — «Тулуза»: стартовые составы на финал Кубка Франции

В субботу, 29 апреля, в финальном матче Кубка Франции встретятся «Нант» и «Тулуза». Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Нант»: Лафон, Сентонс, Жиротто, Палуа, Виктор, Сиссоко, Молле, Кастеллетто, Блас, Симон, Мохамед.

«Тулуза»: Хауг, Суасо, Николайсен, Кошта, Деслер, Спирингс, ван ден Бомен, Дежагер, Абухляль, Шаиби, Даллинга.

В полуфинальной игре «Нант» дома обыграл «Лион» со счётом 1:0. Команде Антуана Комбуаре удалось сломить сопротивление соперника с помощью точного удара полузащитника Людовика Бласа с передачи Фабьена Сентонса на 57-й минуте матча.

«Тулуза» в полуфинале в упорной борьбе обыграла на выезде «Анси» со счётом 2:1. Победу команде Филиппа Монтанье принёс точный удар 20-летнего алжирского полузащитника Фареса Шаиби. Решающий гол был забит на 85-й минуте.

В текущем сезоне чемпионата Франции команды встречались в игре 4-го тура. Тогда «Нант» на домашней арене уверенно обыграл «Тулузу» со счётом 3:1.