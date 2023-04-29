Форвард «Спартака» Соболев оценил судейство в матче с «Ростовом»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев оценил судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Судейство? Вроде всё нормально. Всё по делу», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матч «Спартак» — «Ростов» завершился со счётом 1:1. На 80-й минуте Александр Селява вывел «Ростов» вперёд после удара из-за пределов штрафной площади. На 90+4-й минуте Александр Соболев сравнял счёт.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками. Санкт-петербургский «Зенит», возглавляющий турнирную таблицу, набрал 61 очко.