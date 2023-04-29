Александр Соболев поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В Питере тяжело играть. Последняя игра была боевая. Эмоции у всех будут зашкаливать. Чемпионство, обыграть «Спартак»… А «Спартак» хочет обыграть «Зенит», поэтому будет серьёзная битва в Питере», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в следующее воскресенье, 7 мая. Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 50 очков в 25 матчах. «Спартак» находится на третьем месте с 49 очками. «Зенит», набравший 61 очко, лидирует в чемпионате.
- 29 апреля 2023
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