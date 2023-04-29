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У Сафонова худший результат в РПЛ по результативным ошибкам

У Сафонова худший результат в РПЛ по результативным ошибкам
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Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов допустил третью результативную ошибку в текущем сезоне чемпионата России в игре 25-го тура с «Уралом» (1:1). Это худший результат в лиге на данный момент. У голкипера «Пари Нижний Новгород» Артура Нигматуллина столько же ошибок.

В матче с «Уралом» вратарь «Краснодара» результативно ошибся в эпизоде с голом екатеринбуржцев: форвард Александр Юшин после передачи Эрика Бикфалви пробивал с лёта, однако мяч угодил по пути в защитника «быков» Кайо, после чего попал в сетку ворот, пролетев под рукой у Сафонова.

Трансферная стоимость голкипера «Краснодара», по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 15 млн. На счету Сафонова в текущем сезоне РПЛ 33 матча в составе «быков» во всех турнирах. Вратарь сумел не пропустить в десяти из них.

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