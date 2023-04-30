«Барселона» разгромила «Бетис», который заканчивал матч вдевятером

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29 апреля на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне прошёл матч 32-го тура чемпионата Испании. Встречались местная «Барселона» и «Бетис» из Севильи. Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:0.

На 14-й минуте Рафинья сделал навес в штрафную, на который отреагировал Андреас Кристенсен, отправивший мяч в ворота головой.

Гол Кристенсена. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 33-й минуте вторую жёлтую карточку получил защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес. Примечательно, что футболист вышел на замену на 12-й минуте.

Удаление Гонсалеса. Видеоролик:

На 36-й минуте Роберт Левандовски замкнул прострел Жюля Кунде и забил свой 19-й мяч в чемпионате Испании.

Гол Левандовского. Видеоролик:

На 42-й минуте Рафинья отличился после передачи Серхио Бускетса: VAR долго просматривал эпизод на предмет возможного офсайда, но всё-таки мяч был засчитан.

Гол Рафиньи. Видеоролик:

В концовке матча мяч в свои ворота срезал Гвидо Родригес. Отметим, что «Бетис» заканчивал матч вдевятером, так как травму получил 41-летний Хоакин, а у команды не осталось замен.

«Барселона» набрала 79 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице. «Бетис» (49) — шестой.