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Лионель Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов о его уходе из «ПСЖ»

Лионель Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии на фоне слухов о его уходе из «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси опубликовал пост о Саудовской Аравии в своей социальной сети.

«Кто думал, что в Саудовской Аравии так много зелени? Я люблю исследовать его неожиданные чудеса, когда у меня есть такая возможность», — написал аргентинский форвард.

Ранее ходили слухи о том, что Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Отмечалось, что в трансфере аргентинца были заинтересованы «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

Также сообщалось, что в Саудовской Аравии планировали сделать Месси послом заявки страны на проведение чемпионата мира.

Ещё одним возможным вариантом продолжения карьеры Месси называется возвращение в «Барселону».

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

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