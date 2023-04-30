Анчелотти сравнил атакующие тройки «Реала» образца 2014 и 2023 года

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнил атакующую тройку команды 2014 года, в которую входили Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, и Карим Бензема, с атакующей тройкой нынешней команды – Карим Бензема, Винисиус и Родриго.
«Достаточно сложно сравнивать атакующую тройку 2014 года и эту. Они похожи по эффективности и качеству. У них разные характеристики. Трио 2014 года было чрезвычайно опасным, и нынешнее тоже очень опасно», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
На данный момент «Реал» занимает второе место, набрав 68 очков. От лидирующей «Барселоны» команда отстаёт на 11 очков. В следующем туре «Реал» встретится с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 2 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – 23:00 мск.
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть
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