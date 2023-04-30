Главный тренер «Кристал Пэлас» Ходжсон: не готов говорить о будущем

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что не готов обсуждать своё будущее в клубе после окончания сезона-2022/23.

«Я вообще не готов говорить об этом. Что случится после окончания сезона, то случится. В данный момент я планирую наслаждаться этим последним месяцем и не буду давать никаких комментариев. Это в вашем стиле — задавать такие вопросы, но я предпочту не отвечать. Могу лишь процитировать забавный комментарий Джеймса Томкинса: «Что вы ищите? Ещё одни золотые часы? Так это не ко мне!», — цитирует Ходжсона издание Evening Standard.

75-летний Рой Ходжсон возглавил «Кристал Пэлас» в конце марта, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Под его руководством «Пэлас» добился четырёх побед в шести матчах и достиг рубежа в 40 набранных очков.