Данил Глебов рассказал, обсуждают ли в «Ростове» спор Карпина и Байрамяна
Поделиться
Капитан «Ростова» Данил Глебов после гостевой ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что целью клуба на оставшуюся часть сезона является победа в каждом матче, а также рассказал об интересном споре внутри команды.
«В команде есть спор: если будем в топ-3 — стрижётся Карпин, а если ниже — Байрамян? Спор Карпина и Байрамяна не обсуждаем. Но раз поспорили, то всё в силе. Наша задача — выигрывать каждую игру и занять место как можно выше», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 50 очков в 25 матчах и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
Комментарии
- 30 апреля 2023
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:47
-
10:43
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:26
-
10:22
-
10:14
-
10:14
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:56
-
09:51
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:09
-
09:05
-
09:00
-
04:42
-
04:19
-
04:03
-
03:43
-
03:29
-
03:18
-
02:41
-
02:40
Партнерский контент