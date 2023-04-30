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Данил Глебов рассказал, обсуждают ли в «Ростове» спор Карпина и Байрамяна

Данил Глебов рассказал, обсуждают ли в «Ростове» спор Карпина и Байрамяна
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Капитан «Ростова» Данил Глебов после гостевой ничьей со «Спартаком» (1:1) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги заявил, что целью клуба на оставшуюся часть сезона является победа в каждом матче, а также рассказал об интересном споре внутри команды.

«В команде есть спор: если будем в топ-3 — стрижётся Карпин, а если ниже — Байрамян? Спор Карпина и Байрамяна не обсуждаем. Но раз поспорили, то всё в силе. Наша задача — выигрывать каждую игру и занять место как можно выше», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Ростов» занимает второе место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 50 очков в 25 матчах и отстаёт от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

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