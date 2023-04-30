Дмитрий Цыпченко: то, что судьи «убивают» «Крылья Советов» — правда
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко объяснил, почему команда вышла на поле в футболках в поддержку генерального директора клуба Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства.
«Майки в поддержку? Даже не знаю, с чем они связаны были. Решение Андреева подать в отставку было эмоциональным. Тяжело сказать, правильное оно или нет, но то, что нас «убивают» судьи — правда. В этом матче не было. Но если бы нас после прошлого матча ещё и в этом «убили», то можно было бы сразу в ФНЛ идти», — сказал Цыпченко в интервью «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 25 матчах.
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