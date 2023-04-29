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Цыпченко — об 1:5 с «Зенитом»: «Крылья» допустили детские ошибки, но играть можно со всеми

Цыпченко — об 1:5 с «Зенитом»: «Крылья» допустили детские ошибки, но играть можно со всеми
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Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко прокомментировал поражение команды от «Зенита» (1:5) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Допустили детские ошибки, за которые поплатились, – вот и всё. Сегодня всей команде было тяжело, не только мне. Сегодня мы играли немножко по-другому, но, видимо, задумка не получилась. Впереди матч с «Краснодаром»? С любой командой можно играть, мы и с «Зенитом» до этого играли. Сегодня, ещё раз говорю, поплатились за детские ошибки, но играть можно со всеми командами», — приводит слова Цыпченко Metaratings.

«Зенит» набрал 61 очко и занимает в турнирной таблице первое место. «Крылья Советов» (25) — 12-е. В следующем туре самарцы сыграют на выезде с «Краснодаром».

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