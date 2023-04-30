«Оренбург» — «Пари НН»: счёт после первого тайма не открыт

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются «Оренбург» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не смогли поразить ворота друг друга в первые 45 минут встречи. Счёт после первого тайма — 0:0.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России проходил в Нижнем Новгороде и завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:0. Голами отметились Тимур Аюпов и Александр Эктов.

«Оренбург» занимает восьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 24 матчах. «Пари Нижний Новгород» располагается 13-й строчке, заработав 22 очка по итогам 24 туров.