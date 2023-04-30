Бышовец: организация игры «Динамо» оставляет желать лучшего

Советский тренер Анатолий Бышовец высказался о поражении московского «Динамо» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом» (0:2).

«А что тут скажешь? «Динамо» потерпело поражение, показав не самое лучшее качество игры и настроя на матч. Это был большой праздник для болельщиков. Футбол — это действительно праздник. Такие бесплодные атаки, плохое владение инициативой и количество ударов свидетельствовали о недостатке вдохновения игроков хозяев. Конечно, организация игры оставляет желать лучшего. Контратаки и атаки, к сожалению, не удавались игрокам «Динамо», — приводит слова Бышовца «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» в 25 матчах набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.