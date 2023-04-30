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«Оренбург» — «Пари НН» 1:0, результат матча 25-го тура РПЛ 30 апреля 2023 года

«Оренбург» на своём поле обыграл «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ благодаря голу Оганесяна
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» минимально переиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 1:0. Команды встречались на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

На 79-й минуте матча вышедший на замену полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян забил единственный гол в матче.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Нижнем Новгороде и также завершился победой «Оренбурга» со счётом 2:0. Голами отметились Тимур Аюпов и Александр Эктов.

«Оренбург» занимает восьмое место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 25 матчах. «Пари Нижний Новгород» располагается 13-й строчке, заработав 22 очка по итогам 25 туров.

МИР Российская Премьер-лига. 25-й тур
30 апреля 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Оганесян – 79'
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