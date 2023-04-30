Ловчев: оборону надо усиливать качественно, а не играть в три защитника в центре

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал итог матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Получилось, что матч получился равным. Это немного удивительно, несмотря на расстановку сил перед игрой — «Спартак» ниже «Ростова». Но у «Спартака» есть возможность брать дорогих иностранцев, у «Ростова» её нет. «Спартак» хотел усилить оборону зимой и сделал это — но усилением я это точно не назову. У «Спартака» есть неплохие иностранцы — имею в виду Бальде, Мартинса, Николсона, есть топ-игроки Мозес и Промес. У Ростова иностранцев минимум, и они не играют главных ролей.

У меня снова вопросы к Маслову. История того, что Абаскаль, видимо, требует выходить в атаку через короткий-средний пас, упирается в качество обороны. Как пропустили гол — перепасовка Селихова и Маслова закончилась выносом в среднюю линию и перехватом, потому что выход через короткий пас чреват перехватом. Ну, так выносите сразу! Но в итоге и вынос заканчивается перехватом и ударом Селявы. Как «Спартак» пропускает гол, так Маслов где-то рядом.

По ответному голу у меня вопрос к игроку «Ростова», который стоял у штанги сначала, потом вышел, потом опять вернулся — игрок обязан такие моменты страховать и выбивать мячи из ворот.

В конце Абаскаль пошёл на замены — вышел Николсон и Бальде. И «Ростов» слишком низко сел, «Спартак» стал шарашить в штрафную. Из мелочей в концовке отмечу пас Пруцева — там пошли какие-то претензии к Соболеву и Николсону, которые не смогли замкнуть. А на мой взгляд, это просто безобразный пас — так не отдают на гол в столь простой ситуации, это пас как врагу. При чём тут претензии к форвардам, если пас плохой?!

После такого Пруцева надо оставлять на тренировке и заставлять делать тысячу передач, чтобы такого в следующий раз не было.

Результат, на мой взгляд, по делу. Это, конечно, на пользу ЦСКА. Но думаю, что теперь Абаскаль окончательно понял, что у него с обороной. Её надо усиливать качественно, а не играть в три защитника в центре, убирая Дуарте подальше к флангу. Ищите защитников!» – написал Ловчев в своём телеграм-канале.