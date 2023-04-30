«Манчестер Юнайтед» одолел «Астон Виллу». «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершились два воскресных матча 34-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд». Манкунианцы смогли обыграть своего соперника с минимальным счётом — 1:0.

Единственным голом в матче сумел отметиться хавбек «красных дьяволов» Бруну Фернандеш на 39-й минуте.

Это первое поражение «Астон Виллы» за последние 11 матчей чемпионата Англии. В последний раз подопечные Унаи Эмери уступали «Арсеналу» 18 февраля со счётом 2:4.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 32 играх. «Астон Вилла» располагается на шестом месте, имея в активе 54 балла после 34 матчей.

В ещё одном матче игрового дня «Ньюкасл» дома уверенно обыграл «Саутгемптон» – 3:1. «Сороки» уступали после первого тайма, однако сумели забить трижды во второй половине встречи.

Подопечные Эдди Хау продолжают идти на третьей строчке в таблице АПЛ (65 очков в активе), опережая на два балла «Манчестер Юнайтед». При этом, «красные дьяволы» сыграли на матч меньше.