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Ловчев – о судействе в матче «Спартак» – «Ростов»: мне понятна ярость Карпина

Ловчев – о судействе в матче «Спартак» – «Ростов»: мне понятна ярость Карпина
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о судействе в матче 25-го тура чемпионата России, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Насчёт судейства в матче «Спартак» – «Ростов»: два момента, оба рядом со скамейкой Карпина, оба в самом конце матча. Два спорных момента подряд.

В первом случае, на мой взгляд, точно надо было свистеть фол — игрок «Спартака» толкает соперника. Во втором случае, на мой взгляд, борьба за мяч.

Мне ярость Карпина понятна — два подряд эпизода, которые трактуются в пользу команды соперника», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку сразу после финального свистка. Наставник вышел на поле, чтобы выразить возмущение работой арбитра Кирилла Левникова, и судья сразу же удалил его.

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