Турнирная таблица РПЛ после 25-го тура: «Зенит» оторвался от «Ростова» на 11 очков

По итогам 25-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (61 очко). Сине-бело-голубые в минувшем туре разгромили «Крылья Советов» (5:1). Второе место занимает «Ростов» (50), который сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1). «Спартак» (49) располагается на третьей строчке.

На четвёртом месте находится ЦСКА (48). Армейцы одержали победу в матче с «Ахматом» со счётом 3:1. Грозненцы (40) занимают пятую строчку. На шестое место поднялся «Краснодар» (39), поделив очки с «Уралом» (1:1). «Динамо» (39) опустилось на седьмую строчку после поражения от «Факела» (0:2). Далее располагается «Оренбург» (39). Подопечные Марцела Лички победили в матче с «Пари Нижний Новгород» (1:0).

На девятом месте находится «Сочи» (34), который обыграл «Торпедо» со счётом 3:1. Десятку замыкает «Локомотив» (32), разгромивший «Химки» (5:1). Ниже — «Урал» (26) и «Крылья Советов» (25).

В зоне стыковых матчей на 13-м месте находится «Пари Нижний Новгород» (22), а на 14-м — «Факел» (21). В зоне вылета располагаются «Химки» (17) и «Торпедо» (13).