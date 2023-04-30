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Глава «Локомотива» Нагорных высказался о травме Пиняева

Глава «Локомотива» Нагорных высказался о травме Пиняева
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу железнодорожников в матче с «Химками».

«Такие эмоции, как сегодня, всегда надо переживать на трибуне. Надо работать над многими компонентами.

Пиняев восстанавливается, у него небольшой дискомфорт. Хотим, чтобы он полностью восстановился. Цель — тройка на следующий сезон? Будем работать. Мы ставим задачу быть в лидерах», – передаёт слова Нагорных Андрей Панков.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки», завершился крупной победой железнодорожников со счётом 5:1. «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка за 25 матчей.

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