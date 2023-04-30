Глава «Локо» Нагорных — о Дзюбе: кто ещё может так цементировать и организовывать игру?

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал участие нападающего Артёма Дзюбы в шоу на YouTube-каналах.
«Участие Дзюбы в шоу? Я не хочу это комментировать, потому что хочу оценивать то, что он делает в клубе, на поле. На имидж влияло бы, если бы Дзюба не забивал. Артём — очень важный игрок для нас. Кто ещё из наших игроков может так цементировать команду и организовывать игру? Назовите, мне сложно ещё назвать таких. Дзюба сегодня перевернул игру, забил лучший гол тура», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 30 апреля, в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (5:1) Артём Дзюба оформил дубль.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл восемь матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего две игры в Фонбет Кубке России.
- 30 апреля 2023
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