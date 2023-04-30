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Дмитрий Баринов: Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин

Дмитрий Баринов: Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал один из голов партнёра по команде Артёма Дзюбы в ворота «Химок» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Видел ли гол, который забил Дзюба? Я видел и красивее голы. Молодец, что забил. Но он не сложился, а просто упал. В последнее время Дзюба отвечает на вопросы про инопланетян? Значит, он инопланетянин», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и подмосковные «Химки», завершился крупной победой железнодорожников со счётом 5:1. «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 32 очка за 25 матчей.

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