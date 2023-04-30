Алексей Попов: где у Евсеева были положительные результаты?

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал отставку Вадима Евсеева с поста главного тренера ярославского «Шинника».

«По поводу Евсеева не могу сказать ничего конкретно положительного. Было странно видеть, как при нём играла «Уфа», но говорят, что «Шинник» показывал атакующий футбол, хоть и много пропускал.

А где у Евсеева были положительные результаты? Выход «Шинника» в Первую лигу или что-то ещё? Я говорю про тренерскую составляющую. Он работает тренером уже лет десять, в публичном пространстве выражается языком сапожника. Не знаю, хороший это пример или нет.

Отстранение Галимова после матча с «Арсеналом»? Думаю, что Евсеев сам сожалеет об этом. Но что сделать — он вспыльчивый человек, не умеющий контролировать свои эмоции, поэтому ему тяжело. Срубил с плеча и на попятную не пошёл, это его традиция. После того, как он принял решение, пути назад у него уже не было», – цитирует Попова «РБ Спорт».

«Шинник» занимают 11-е место в таблице Первой лиги, набрав 37 очков в 29 матчах.