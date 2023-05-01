«Думаю, на ничью мы наиграли». Тренер «Пари НН» Юран — о матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:1).
«Обеим командам было очень сложно играть в такую жару. Конечно, сказался и тот факт, что мы не тренируемся на искусственных полях. Нам было непросто играть, хотя синтетический газон в Оренбурге потрясающего качества. Парни – молодцы. По самоотдаче, по желанию претензий ни к кому нет. Считаю, что из тех моментов, что у нас были, можно было выжимать забитый мяч. Думаю, на ничью мы наиграли. Ну а пропущенный гол – это не только индивидуальная, но и общекомандная ошибка. Будем разбирать игру, проанализируем все моменты и будем готовиться к домашнему матчу с «Уралом», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
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