Видеообзор победы «Оренбурга» в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»

Состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Оренбург» встречался с «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.

На 79-й минуте матча вышедший на замену полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян забил единственный гол в матче.

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Марцела Лички набрала 39 очков после 25 матчей. «Пари Нижний Новгород» располагается на 13-й строчке. Подопечные Сергея Юрана заработали 22 очка. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (61).