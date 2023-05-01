Тренер «Лорьяна» Ле Брис объяснил, в чём секрет победы в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Лорьяна» Режис Ле Брис рассказал, за счёт чего его команде удалось обыграть «ПСЖ» (3:1) на выезде в матче 33-го тура французской Лиги 1.
«Каждый тренер перед матчем ищет уязвимые места своего соперника. Это обычное дело в Лиге 1 и в футболе в целом. Мы стараемся атаковать там, где соперник наиболее уязвим, и защищаться там, где он силён. Сегодня нашей задачей было держать мяч так, чтобы блок Парижа 5-3, ставший блоком 4-3 после удаления, был для нас настолько читаем после 10-15 передач, чтобы мы знали, где нужно делать перехват. Особенно на фланге, чтобы в случае возвращения мяча при помощи «стенки» или через дриблинг можно было уйти в быструю атаку с последующим прострелом в штрафную. Париж дал нам возможность проявить себя, в отличие от матчей, которые мы играли ранее», — цитирует Ле Бриса RMC.
Отметим, что «Лорьян», занимающий десятое место в таблице Лиги 1, одержал свою первую победу с середины марта. Бретонцы стали первой командой, которой удалось обыграть «ПСЖ» на его поле в чемпионате, забив при этом три мяча, с тех пор, как столичный клуб приобрёл катарский фонд.
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