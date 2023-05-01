Талалаев: никогда в моих командах не было, чтобы пятёрочку за тайм практически накидали

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:5).

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Совсем необязательный пенальти в наши ворота, неиспользованные моменты. Во втором тайме немножко возомнили, подумали, что можем играть на равных, и пропустили несколько ненужных мячей. К сожалению, при счёте 2:1 была вера, что можем забить [второй] ответный мяч, даже были моменты. Череда ошибок привела к тому, что пропустили. После этого тренерский штаб рискнул и выпустил ещё более атакующих игроков.

Вторым таймом мы явно не удовлетворены. Будет серьёзный разговор, серьёзная работа. Идёт момент привыкания. «Локомотив» с победой, абсолютно заслуженной. Разница прежде всего в исполнительском мастерстве и в атаке. Забивай свои мячи в первом тайме: Долгов после стандарта, Руденко свой выход один на один, Андраде головой — можно было сопротивляться до конца. Не получилось. Больше всего расстроило, что развалились. Никогда в моих командах такого не было, чтобы пятёрочку нам за тайм практически накидали», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Химок».