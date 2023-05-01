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«ПСЖ» готов потратить € 225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно

«ПСЖ» готов потратить € 225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно
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Руководство «ПСЖ» летом готово выделить около € 225 миллионов на перестройку состава команды, сообщает L'Équipe.

По сведениям источника, предположительно, летом клуб покинет защитник Серхио Рамос, который уйдёт на правах свободного агента, так как срок его контракта истекает, а также может быть продан другой центральный защитник Преснел Кимпембе. На их место парижане рассматривают Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» и Акселя Дисаси из «Монако».

Из игроков центральной линии «ПСЖ» могут покинуть Фабиан Руис и Карлос Солер. Парижский клуб интересуется Кефреном Тюрамом из «Ниццы».

Также сообщается, что летом команду покинет и Лионель Месси, контракт которого истекает в июне. На его место рассматриваются сразу несколько кандидатов: Гарри Кейн из «Тоттенхэма», Виктор Осимхен из «Наполи», форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани и нападающий Маркус Тюрам, который летом покинет «Боруссию» М свободным агентом.

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