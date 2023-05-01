«ПСЖ» готов потратить € 225 млн на перестройку состава в летнее трансферное окно

Руководство «ПСЖ» летом готово выделить около € 225 миллионов на перестройку состава команды, сообщает L'Équipe.
По сведениям источника, предположительно, летом клуб покинет защитник Серхио Рамос, который уйдёт на правах свободного агента, так как срок его контракта истекает, а также может быть продан другой центральный защитник Преснел Кимпембе. На их место парижане рассматривают Жан-Клера Тодибо из «Ниццы» и Акселя Дисаси из «Монако».
Из игроков центральной линии «ПСЖ» могут покинуть Фабиан Руис и Карлос Солер. Парижский клуб интересуется Кефреном Тюрамом из «Ниццы».
Также сообщается, что летом команду покинет и Лионель Месси, контракт которого истекает в июне. На его место рассматриваются сразу несколько кандидатов: Гарри Кейн из «Тоттенхэма», Виктор Осимхен из «Наполи», форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани и нападающий Маркус Тюрам, который летом покинет «Боруссию» М свободным агентом.
«ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета
- 1 мая 2023
-
06:28
-
06:25
-
06:12
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:41
-
04:58
-
04:33
-
04:33
-
04:13
-
04:06
-
04:03
-
03:52
-
03:43
-
03:39
-
03:10
-
03:07
-
02:00
-
01:04
-
00:54
-
00:48
-
00:43
-
00:34
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:23
-
00:19
-
00:17
-
00:16
-
00:08
-
00:02
- 30 апреля 2023
-
23:59
-
23:53