Личка: не все команды, как «Локомотив» и «Спартак», играют в футбол
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0.
«Выиграли очень сложную игру. Сегодня соперник нам показал, что ещё надо много работать над движением и владением мячом, когда соперник обороняется так низко. Им тоже было тяжело. В этом компоненте хороши «Манчестер Сити», «Бавария». Ещё раньше и «Барселона». Нам тоже надо этому научиться. Потому что не все команды, как «Локомотив» или «Спартак», приезжают сюда и играют в футбол. Есть и другие команды, которые используют свои иные лучшие качества. «Пари Нижний Новгород» играет два года в Премьер-Лиге от хорошей защиты», – сказал Личка на пресс-конференции после матча.
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