Агент Головина отреагировал на слухи о том, что игрок зимой отказал «Боруссии» Дортмунд
Поделиться
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на слухи о том, что в прошедшее зимнее трансферное окно футболист отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию», и назвал эти слухи бредом, в котором ноль правды.
«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее в СМИ появилась информация, что зимой «Боруссия» предлагала «Монако» за Головина € 40 млн, однако российский полузащитник принял решение продлить контракт с монегасками.
Комментарии
- 1 мая 2023
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:24
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:30
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
09:59
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:44
-
08:28
-
08:15
-
06:28
-
06:25
-
06:12
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:41
-
04:58
-
04:33
-
04:33
-
04:13
-
04:06
Партнерский контент