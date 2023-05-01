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Агент Головина отреагировал на слухи о том, что игрок зимой отказал «Боруссии» Дортмунд

Агент Головина отреагировал на слухи о том, что игрок зимой отказал «Боруссии» Дортмунд
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на слухи о том, что в прошедшее зимнее трансферное окно футболист отказался от перехода в дортмундскую «Боруссию», и назвал эти слухи бредом, в котором ноль правды.

«Правда ли, что Головин зимой сам отказался от перехода в «Боруссию»? Ноль правды, бред полный. Интерес от Дортмунда был, но я не знаю, как проходили переговоры между клубами», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в СМИ появилась информация, что зимой «Боруссия» предлагала «Монако» за Головина € 40 млн, однако российский полузащитник принял решение продлить контракт с монегасками.

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