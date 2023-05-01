Агент Головина: Саша выбирал между «Челси», «Ювентусом» и «Монако». Ему звонил Абрамович

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, что тот мог перейти из ЦСКА в «Ювентус» и «Челси», а владелец лондонской команды Роман Абрамович даже звонил футболисту.

«У Головина было три конкретных предложения: «Челси», «Монако» и «Ювентус». Все три клуба были готовы заключить сделку, всё зависело только от выбора Саши. Мы встречались с тогдашним спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи. Дважды в Москве общались с Мариной Грановской, а сам Саша даже говорил по телефону с Абрамовичем.

Почему в итоге «Монако»? Период адаптации там прошёл короче. Акинфеев, Березуцкие и остальные говорили: «Сань, ты можешь заиграть и в «Челси», и в «Ювентусе», но лучше начать с «Монако», потому что там будет попроще». Всё-таки в той же Англии бытовых вопросов было бы больше. Надо было сразу с хорошим английским ехать. Это сейчас Саша говорит и на английском, и на французском, а тогда было всё не так хорошо», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.