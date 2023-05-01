Николсоном интересуются клубы Европы. Игрок «Спартака» не готов идти на снижение зарплаты
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон привлекает к себе интерес ряда европейских клубов. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, сам 26-летний форвард пока не готов рассматривать предложения, предполагающие значительное снижение заработной платы.
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» готов рассмотреть предложения о переходе Николсона в размере € 5–6 млн.
Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В текущем сезоне на счету ямайского форварда четыре забитых мяча и две результативные передачи в 24 сыгранных матчах за красно-белых во всех турнирах. В составе «Спартака» Николсон выиграл Кубок России в 2022 году. Его контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2023
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:24
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:30
-
10:15
-
10:12
-
10:07
-
09:59
-
09:45
-
09:30
-
09:27
-
09:19
-
09:00
-
09:00
-
08:44
-
08:28
-
08:15
-
06:28
-
06:25
-
06:12
-
05:59
-
05:48
-
05:43
-
05:41
-
04:58
-
04:33
-
04:33
-
04:13
-
04:06
Партнерский контент