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Николсоном интересуются клубы Европы. Игрок «Спартака» не готов идти на снижение зарплаты

Николсоном интересуются клубы Европы. Игрок «Спартака» не готов идти на снижение зарплаты
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон привлекает к себе интерес ряда европейских клубов. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сам 26-летний форвард пока не готов рассматривать предложения, предполагающие значительное снижение заработной платы.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» готов рассмотреть предложения о переходе Николсона в размере € 5–6 млн.

Николсон пополнил состав «Спартака» в январе 2022 года. В текущем сезоне на счету ямайского форварда четыре забитых мяча и две результативные передачи в 24 сыгранных матчах за красно-белых во всех турнирах. В составе «Спартака» Николсон выиграл Кубок России в 2022 году. Его контракт с московской командой рассчитан до 2026 года.

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Источник: «Спартак» готов продать нападающего Николсона за € 5-6 млн
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