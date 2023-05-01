Ранджелович: «Урал» хочет выиграть Кубок России. Болельщики придадут нам сил в игре с ЦСКА
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Нападающий екатеринбургского «Урала» Лазар Ранджелович заявил, что команда хотела бы выиграть Кубок России в текущем сезоне.
«Конечно, мы бы хотели сыграть в финале и выиграть Кубок России, надеюсь, у нас получится сделать это. У нас хорошие шансы на этот трофей. Впереди матч с ЦСКА, будем готовиться. Мы играем дома, наши болельщики придадут нам сил и уверенности», — приводит слова Ранджеловича «РБ Спорт».
«Урал» смог дойти до финала Пути РПЛ, где встречается с московским ЦСКА. В первом матче, который прошёл в Москве, соперники разошлись миром — 1:1. Ответная встреча пройдёт в Екатеринбурге в среду, 3 мая. Начало запланировано на 17:00 по московскому времени. Победитель выйдет в суперфинал турнира.
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