Агент Головина рассказал, от чего зависит вероятность ухода игрока из «Монако»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, от чего зависит вероятность ухода игрока из французского клуба. По словам агента, к Головину есть интерес со стороны других клубов.

«Я не боюсь, что Головину будет скоро поздно переходить в топовый европейский клуб. Мы спокойно относимся к этому. Саша доказывает свой уровень на каждой тренировке и игре. Есть интерес и предложения, но есть руководство. Как другие клубы договариваются с «Монако», мы не знаем. Когда мы будем знать, что клубы договорились, то дальше решать будем уже мы», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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