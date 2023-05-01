Агент Головина рассказал, от чего зависит вероятность ухода игрока из «Монако»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал, от чего зависит вероятность ухода игрока из французского клуба. По словам агента, к Головину есть интерес со стороны других клубов.
«Я не боюсь, что Головину будет скоро поздно переходить в топовый европейский клуб. Мы спокойно относимся к этому. Саша доказывает свой уровень на каждой тренировке и игре. Есть интерес и предложения, но есть руководство. Как другие клубы договариваются с «Монако», мы не знаем. Когда мы будем знать, что клубы договорились, то дальше решать будем уже мы», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
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