Агент Головина: «Боруссия» смотрела Промеса и Сашу. Он понравился, а Квинси ― нет

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны дортмундской «Боруссии». Также он рассказал, что скауту немецкого клуба не понравился Квинси Промес из «Спартака».

«Боруссии» Головин давно нравится. Их главный скаут приезжал за ним смотреть ещё на матч ЦСКА ― «Спартак» в августе 2017 года. Он отсматривал Сашку и Промеса. Головин ему понравился, а Квинси ― нет. Ещё тогда визитками обменялись. «Боруссия» тогда по Голове полный набор данных собирала, вплоть до того, что им казалось, что он часто предъявляет на поле судьям и партнёрам», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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