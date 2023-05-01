«Милан» почти договорился с Леау о новом контракте

Вингер «Милана» Рафаэл Леау близок к продлению соглашения с клубом, сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, срок нового контракта будет рассчитан на пять лет. Футболист будет зарабатывать приблизительно € 7 млн в год.
Сообщается, что вопрос со штрафом игрока, который нужно выплатить «Спортингу», решён. «Милан» достиг соглашения с «Лиллем» по этому поводу. Французы признали, что игрок на момент перехода в их клуб стоил около € 45 млн, и будут готовы выплатить «Спортингу» запрашиваемые € 22 млн.
В 2018 году Леау в одностороннем порядке расторг контракт с лиссабонским клубом и присоединился к «Лиллю» на правах свободного агента.
В текущем сезоне на счету Леау 42 матча за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Трансферная стоимость вингера по данным интернет-портала Transfermarkt – € 80 млн.
- 1 мая 2023
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