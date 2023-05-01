Тарханов: не кажется, что в «Зените» сейчас есть сожаления, что Дзюба покинул команду

Российский тренер Александр Тарханов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе. Специалист не считает, что «Зенит», за который ранее выступал Артём, сожалеет об уходе игрока.

«Артём Дзюба — хороший футболист. Я знал, что он поможет «Локомотиву». Перерыв в его карьере был не таким большим, чтобы он разучился играть в футбол. Если бы он не играл пять лет, тогда бы я удивлялся его результативности.

Когда Дзюба уходил из «Спартака», он проявлял себя в «Ростове». Потом показывал результативность в «Арсенале», а сейчас — в «Локомотиве». Но мне не кажется, что в «Зените» сейчас есть сожаления из-за того, что Артём покинул команду», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.