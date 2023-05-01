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Тикнизян: такому молодому «Локомотиву» был необходим Дзюба. Артём — легенда

Тикнизян: такому молодому «Локомотиву» был необходим Дзюба. Артём — легенда
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что молодому коллективу железнодорожников необходим такой футболист, как нападающий Артём Дзюба. Армянский игрок назвал форварда легендой в своих кругах.

«Артём — лидер, большая фигура для нашей команды, один из главных людей в раздевалке. Он ведёт за собой партнёров, доказывает делом, а не только словами. Такому молодому «Локомотиву» был просто необходим такой человек. Дзюба — легенда в своих кругах», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» прошедшей зимой на правах свободного агента. Контракт нападающего с железнодорожникам истекает в июне этого года. Стороны начали переговоры о продлении соглашения.

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