«Боруссия» намерена вернуть Джейдона Санчо

Дортмундская «Боруссия» хочет арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает Bild.
По информации источника, вероятность такой сделки весьма высока. Боссы «МЮ» сообщили футболисту, что не рассчитывают на него в следующем году. Сам Санчо не против возвращения в клуб чемпионата Германии, в котором он выступал на протяжении четырёх сезонов. К тому же спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель постоянно общается с представителями игрока и напоминает им об интересе немецкого клуба к 23-летнему футболисту.
Сообщается, что «Боруссия» заинтересована именно в аренде Санчо. «Манчестер Юнайтед» может запросить за полноценный трансфер игрока около € 55–60 млн, однако это существенная сумма для клуба чемпионата Германии, которую они пока не готовы заплатить.
Напомним, «красные дьяволы» приобрели вингера у дортмундского клуба летом 2021 года за € 85 млн.
В текущем сезоне на счету Санчо 34 матча за манкунианцев во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.
Контракт игрока с «МЮ» действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 55 млн.
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