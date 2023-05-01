Лепёхин: Дзюба очень результативен для РПЛ, но нет сожаления, что он покинул «Зенит»

Бывший российский футболист Константин Лепёхин высказался о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Я ожидал, что Артём Дзюба продолжит забивать мячи, но не думал, что так много. По меркам РПЛ он очень результативен. Дзюба — возрастной игрок, да и пропустил много, но сумел собраться. У него есть качества, которые позволяют ему забивать, используя наименьший объём движения.

Нет сожаления, что Дзюба покинул «Зенит». Петербуржцы остаются крепкой командой. Артём освободил место для других игроков, чтобы они могли себя реализовать», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дзюба покинул «Зенит» в 2022 году, четырежды выиграв с сине-бело-голубыми чемпионат России.