15-летний Ламин Ямал подпишет контракт с «Барселоной» до 2026 года

15-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал подпишет с клубом новый контракт. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Сообщается, что контракт будет подписан в ближайшее время.

Ямал принял участие в матче 32-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:0) в субботу, 29 апреля. Нападающий вышел на поле на 86-й минуте, заменив полузащитника Гави. Этот матч стал первым за «Барселону» для Ламина Ямала. В возрасте 15 лет и 290 дней юный нападающий побил клубный рекорд в рамках чемпионата Испании, став самым молодым дебютантом в истории сине-гранатовых.

«Барселона» разгромила «Бетис»:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.