15-летний Ламин Ямал подпишет контракт с «Барселоной» до 2026 года
Поделиться
15-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямал подпишет с клубом новый контракт. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение будет рассчитано до июня 2026 года. Сообщается, что контракт будет подписан в ближайшее время.
Ямал принял участие в матче 32-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:0) в субботу, 29 апреля. Нападающий вышел на поле на 86-й минуте, заменив полузащитника Гави. Этот матч стал первым за «Барселону» для Ламина Ямала. В возрасте 15 лет и 290 дней юный нападающий побил клубный рекорд в рамках чемпионата Испании, став самым молодым дебютантом в истории сине-гранатовых.
«Барселона» разгромила «Бетис»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2023
-
20:40
-
20:23
-
20:20
-
20:18
-
19:59
-
19:57
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
19:12
-
19:11
-
19:09
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:41
-
18:36
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:05
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:49
-
17:30
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
17:00
-
16:56
-
16:45
Партнерский контент