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Парфёнов — о ретроматче: у «Ротора» в команде мастера, хорошо обороняются

Парфёнов — о ретроматче: у «Ротора» в команде мастера, хорошо обороняются
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Главный тренер «Родины» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выступление команд в ретроматче.

«Не хватает забитых мячей. Где-то переигрываем, где-то соперник хорошо обороняется. Мы же видим, какие там мастера. Надо держать контратаки соперника, потому что там достаточно квалифицированные футболисты», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В эти минуты в Волгограде проходит ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград), организованный Российским футбольным союзом при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо». Игра проходит по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года.

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