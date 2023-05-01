Парфёнов — о ретроматче: у «Ротора» в команде мастера, хорошо обороняются

Главный тренер «Родины» и бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выступление команд в ретроматче.
«Не хватает забитых мячей. Где-то переигрываем, где-то соперник хорошо обороняется. Мы же видим, какие там мастера. Надо держать контратаки соперника, потому что там достаточно квалифицированные футболисты», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В эти минуты в Волгограде проходит ретроматч «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Сталинград), организованный Российским футбольным союзом при поддержке администрации Волгоградской области, оргкомитета празднования 80-летия победы в Сталинградской битве и ВФСО «Динамо». Игра проходит по мотивам легендарной встречи сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» 1943 года.
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