Агент Мендеш намерен найти клуб для Ансу Фати, который сможет заплатить за него € 70 млн

Агент вингера «Барселоны» Ансу Фати, Жорже Мендеш, намерен в ближайшее время найти клуб для своего клиента, который сможет заплатить за него не менее € 70 млн, сообщает Sport.es.
По информации источника, в услугах молодого игрока больше не нуждается главный тренер «Барсы» Хави. Руководство клуба заинтересовано в продаже футболиста, так как клубу в ближайшее время необходимо вписаться в финансовый фэйр-плей.
Мендеш выражает уверенность в том, что найдётся топ-клуб, готовый сделать каталонцам предложение, устраивающее их в полной мере. В первую очередь агент надеется на клубы чемпионата Англии.
В текущем сезоне на счету 20-летнего вингера 45 матчей в составе «блауграны» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.
Гол Ансу Фати в ворота «Эльче» в 27-м туре чемпионата Испании:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Контракт игрока Фати с клубом действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 35 млн.
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