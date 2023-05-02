У «Баварии» непростая ситуация с продлением Павара – Плеттенберг

На данный момент «Бавария» всё ещё не договорилась с защитником своей команды Бенжаменом Паваром о продлении контракта. В скором времени мюнхенцы могут продать 27-летнего футболиста, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, «Бавария» заинтересована в продлении соглашения Павара. Однако долго ждать боссы клуба не намерены: если француз не примет предложенные мюнхенцами условия после переговоров, которые запланированы на конец сезона, то в скором времени игрок будет выставлен на продажу.
В текущем сезоне на счету Павара 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился 7 голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 35 млн.
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