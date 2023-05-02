В РФС рассказали, какие команды примут участие в следующем матче легенд

Следующий матч Лиги легенд пройдёт между бывшими игроками «Крыльев Советов» и «Спартака», сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Игра состоится 2 июня.
Напомним, вчера ветераны московского «Спартака» переиграли символическую команду сталинградского «Динамо» в ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве со счётом 2:0. По голу во втором тайме забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.
Матч проходил в ретростиле. Команды приехали на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой состоялась классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты вышли на газон в стилизованной форме. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.
- 2 мая 2023
-
02:25
-
02:18
-
02:03
-
01:51
-
01:32
-
00:58
-
00:58
-
00:52
-
00:52
-
00:43
-
00:23
-
00:22
-
00:06
-
00:00
- 1 мая 2023
-
23:56
-
23:49
-
23:46
-
23:32
-
23:28
-
23:21
-
22:58
-
22:56
-
22:55
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:22
-
22:16
-
22:04
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:48