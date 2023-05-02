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В РФС рассказали, какие команды примут участие в следующем матче легенд

В РФС рассказали, какие команды примут участие в следующем матче легенд
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Следующий матч Лиги легенд пройдёт между бывшими игроками «Крыльев Советов» и «Спартака», сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Игра состоится 2 июня.

Напомним, вчера ветераны московского «Спартака» переиграли символическую команду сталинградского «Динамо» в ретроматче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве со счётом 2:0. По голу во втором тайме забили Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Матч проходил в ретростиле. Команды приехали на стадион на автобусах прошлой эпохи, перед игрой состоялась классическая для советского футбола церемония обмена букетами цветов, а судьи и футболисты вышли на газон в стилизованной форме. Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли звёздные ветераны красно-белых.

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