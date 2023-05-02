Роман Тугарев: новый формат Кубка России актуален

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев высказался о формате Кубка России.

«Новый возможный формат РПЛ? Ещё не успел с этим ознакомиться, поэтому не знаю.

Новый формат Кубка России? В ситуации, когда наши клубы не играют в еврокубках, новый формат Кубка России актуален. Стало больше интересных матчей. У команд РПЛ есть второй шанс, это было интересно.

Мне как игроку был этот формат Кубка России интереснее? Да, этот формат турнира хороший. Он останется на следующий сезон, будет интересно.

Болельщикам такой формат Кубка России больше заходит? Сто процентов. Потому что у команд РПЛ есть второй шанс. Мы вылетели от «Урала», по потом у нас был матч с «Пари Нижний Новгород», куда могли прийти болельщики», – приводит слова Тугарева Metaratings.